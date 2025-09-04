Hatay'da Kamyonetteki Yangına Kola ile Müdahale Edildi

Hatay'da alevlere teslim olan park halindeki kamyonetteki yangına çevredeki vatandaşların yangına kola ile müdahalesi kameraya yansıdı.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halinde duran kamyonette, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan kamyonette, çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye başladı. Yangın müdahale edildiği esnada, 2 vatandaşın kolayı çalkaladığı ve püskürterek alevleri söndürmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre su, toprak ve kola ile yangına müdahale edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

"Vatandaşımız yardım etmeye çalışmış ama kola ile yangına müdahale olmaz"

Vatandaş yardımcı olmaya çalıştığını fakat kola ile yangına müdahalenin yanlış olduğunu ifade eden esnaf Ayhan İnce, "Araç park halindeyken alevleniyor. Esnafımız yardımcı olmak için kola ile müdahale etti ama yanlış bir şeydi. Yangına yangın tüpüyle müdahale etmesi gerekiyordu. Kolanın içinde karbondioksit gazı var. Bu şekilde müdahalede yangını daha da çoğaltır. Halkımızın bilmediği bir durumdu ve yine de halkımız yardımcı olmaya çalıştı. Kola ile yangın söndürülmez. Vatandaşımız yardım etmeye çalışmış ama kola ile yangına müdahale olmaz" ifadelerini kullandı. - HATAY