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Hatay'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı, kadın ezilmekten son anda kurtuldu

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Hatay'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı, kadın ezilmekten son anda kurtuldu
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Hatay’ın Defne ilçesi Tavla Mahallesi’nde kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybedince park halindeki otomobile çarptı. Kadının otomobile binmek için kapıyı açtığı sırada ezilmekten son anda kurtulduğu kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da kamyonetin, park halindeki otomobile ok gibi saplandığı kaza anı kameraya yansıdı. Kadının park halindeki otomobile binmek istediği esnada kazanın gerçekleştiği ve ezilmekten son anda kurtulduğu anlar anbean görüldü.

Kaza, Defne ilçesi Tavla Mahallesi Antakya-Samandağ çevre yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kamyonetin, park halindeki otomobile ok gibi saplandığı ve kadının otomobile binmek için kapıyı açtığı esnada ezilmekten son anda kurtulması kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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