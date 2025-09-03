Hatay'da Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Defne ilçesinde yük boşalttığı sırada devrilen kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kaza sonrasında mesai arkadaşlarının kamyon şoförünü kurtarmak için aracın camını kırmaya çalıştıkları mücadele anları ise kameraya yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Serdar Akgül idaresindeki 59 AJF 766 plakalı kamyon damperindeki yükü boşalttığı esnada devrildi. Sürücü Akgül, bulunduğu yöne devrilen aracın altında kaldı. Sürücünün yardımına koşan mesai arkadaşları kamyonun camını kırmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla araç altında kalan sürücüyü kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY