Seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren kamyonet sürücüsü, kontrolden çıkan aracın refüje çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Belen ilçesi Kıcı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin sürücüsü, aniden kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri araç içerisinden T.S. isimli sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kamyonet sürücüsünün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
