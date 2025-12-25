Haberler

Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı

Antakya ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan 71 ADT plakalı Hyundai marka otomobil, karşıdan gelen 31 AYP 728 plakalı Opet marka otomobille çarpıştı. Kafa kafaya çarpışan otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
