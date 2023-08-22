Hatay'da Kaçak Kazı Yapan 4 Hazine Avcısı Yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 hazine avcısı jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.