Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 65 Yakalandı, 6 Tutuklandı

Hatay'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 65 Yakalandı, 6 Tutuklandı
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Hatay'da yapılan operasyonda, 4 farklı araçta 65 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 6 kişi tutuklanırken, diğer 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da 4 farklı araçta yapılan aramada 65 kaçak göçmen yakalandı, konuyla ilgili 6 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; 17 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında il genelinde 4 farklı noktada durdurulan 4 farklı araçta ve Yayladağı sınır bölgesinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 65 göçmen şahıs tespit edildi. Olayların şüphelisi 8 şahıstan 6'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Mağdur göçmen şahıslar da işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, olaylarda kullanılan araçlara el konularak 187 bin 735 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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