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Hatay’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 371 kök kenevir ele geçirildi

Hatay’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 371 kök kenevir ele geçirildi
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 371 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 371 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesine bağlı Yeniköy ve Yaylıca mahallelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında dron destekli çalışma gerçekleştirdi. M.A., R.A. ve N.B. isimli şahıslara ait parsellerde yapılan aramalarda 371 kök kenevir bitkisi (skunk) ele geçirildi. Operasyonda M.A., R.A. ve N.B. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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