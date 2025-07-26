Hatay'da İşyerinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işyerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İskenderun Savaş Mahallesi'nde meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri O.D., Z.D. ve S.C.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bir laptop, harddisk, şarj aleti, bilgisayar çantası ve flaş bellek çoğaltıcı ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY