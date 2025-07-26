Hatay'da İşyerinden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
İskenderun ilçesinde gerçekleşen işyerinden hırsızlık olayının şüphelileri, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında laptop ve harddisk de bulunuyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde işyerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde İskenderun Savaş Mahallesi'nde meydana gelen işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri O.D., Z.D. ve S.C.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda bir laptop, harddisk, şarj aleti, bilgisayar çantası ve flaş bellek çoğaltıcı ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa