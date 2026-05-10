Haberler

Paletli kepçeyi asfalta zarar vererek önlem almadan yürüten firmaya vatandaşlardan tepki

Paletli kepçeyi asfalta zarar vererek önlem almadan yürüten firmaya vatandaşlardan tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antakya'da, deprem sonrası inşa edilen yolların ağır tonajlı iş makineleri tarafından birçok kez kullanılması, mahalle halkının tepkisine yol açtı. Vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmadığını ve yolların zarar gördüğünü vurguladı.

Hatay'da asfalt yoldan kepçe yürüten şahıslar mahallenin tepkisiyle karşılaştılar. Vatandaşlar, 'Başımıza bir iş geldikten sonra önlem almanın anlamı yok' diyerek önlem alınmadan iş makinasının yolu kullanmasına tepki gösterdiler.

Antakya ilçesinde depremden sonra inşa edilen Gülderen Mahallesi'nde adeta yeniden bir şehir kuruldu. İnşa sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen yollar ağır tonajlı iş makinaları yüzünden zarar gördü. Geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde ağır tonajlı paletli iş makinasını yoldan yürüterek götüren firma çalışanları vatandaşların tepkisiyle karşılaştılar. İş makinasının önlem alınmadan yürütülmesine tepki gösteren bir vatandaşın 'Başımıza bir iş geldikten sonra önlem almanın anlamı yok' sözleriyse dikkat çekti.

"Caddeden geçem iş makinası adeta evleri sarstı ve tüm yolu olumsuz etkiledi"

Yolu kullanan ağır tonajlı iş makinasının yola zarar verdiğini ifade eden gazeteci Sadullah Ergin, "Sorumsuz çalışanlar dün akşam buradan ağır tonajlı paletli iş makinesini yürüttüler. Caddeden geçem iş makinası adeta evleri sarstı ve tüm yolu olumsuz etkiledi. Hatta yolu ve kaldırımları parçaladı. Biz istiyoruz ki bu tür ağır tonajlı iş makinaları tıra yüklenip, araçla taşınmalıydı. Kendileri masraf olmasın diye direk paletli ağır iş makinaları caddeyi kullanarak buradan geçtiler" dedi.

"Akşam buradan kepçe geçti, sanki biz deprem gibi hissettik"

İş makinesinin yoldan geçtiği esnada deprem etkisi oluşturduğunu ifade eden Ayhan Genç, "Biz karşıdaki binada oturuyoruz, çok rahatsız oluyoruz. Ağır tonajlı araçlar çok hızlı geçiyorlar. Akşam buradan kepçe geçti, sanki biz deprem gibi hissettik. Ben kalktım dışarı fırladım, deprem oldu sandım. Ben çocuğumu dışarı gönderip de oynatamıyorum. Hep yollarımızı bozdular, böyle olmaz. Daha yeni yapılan yol nasıl oldu. Yazık günah şehrimiz yeni kuruldu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
90+2’de inanılmaz bir gol atarak takımını düşme hattından çıkardı

90+2’de inanılmaz bir gol atarak kahraman oldu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

İran saldırıya hazır! Vurulacak noktaları tek tek duyurdular
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor sözleri

Şampiyonluk sonrası dilinde Trabzonspor var
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı