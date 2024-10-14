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Hatay'da İntihar Girişiminde Bulunan Şahsı Polis İkna Etti

Hatay'da İntihar Girişiminde Bulunan Şahsı Polis İkna Etti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan A.S. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek vazgeçirildi. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler, şahsı Asi Nehri'ne atmasından kurtardı.

Hatay'da 3 gün arayla ikinci kez intihara kalkışan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek vazgeçirildi.

Antakya ilçesi Köprübaşı mevkiinde A.S. isimli erkek şahıs intihar girişiminde bulundu. Köprüye çıkarak kendini Asi Nehri'ne atacağını söyleyen şahsı fark eden vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından şahıs, 3 gün arayla ikinci kez intihar etmekten vazgeçti. Polis ekiplerinin ikna ettiği şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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