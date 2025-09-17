Hatay'da intihar eden uzman çavuş Adıyaman'da defnedildi
Hatay'da görevli Uzman Çavuş Abuzer Ertürk, yaşamına son verdikten sonra memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'da hayatını kaybeden uzman çavuş, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde görevli Uzman Çavuş Abuzer Ertürk (29), henüz belirlenemeyen nedenden beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Olay yerinde emniyet birimlerince yapılan inceleme sonrası Ertürk'ün cenazesi memleketi Adıyaman'a getirildi. Yeni Mezarlık Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından cenaze merkeze bağlı Kuyulu köyü Durak mezrasında toprağa verildi.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa