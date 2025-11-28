Hatay'da İnşaat Temeline Düşen Şahıs Kurtarıldı
Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına giren şahıs, temele düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki şantiye alanına giren şahıs, temele düşerek yaralandı. Vücudunda ezikler ve kırıklar oluşan şahıs, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa