Hatay'da İnşaat Temeline Düşen Şahıs Kurtarıldı

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki bir inşaat alanına giren şahıs, temele düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da bir inşaatın temeline düşen şahıs, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki şantiye alanına giren şahıs, temele düşerek yaralandı. Vücudunda ezikler ve kırıklar oluşan şahıs, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
