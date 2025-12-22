Haberler

Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat halindeki TOKİ binasında asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da inşaat halindeki binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Olay; Defne ilçesi Güneysöğüt Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki TOKİ binasında yaşandı. İnşaatta çalışan işçi, asansör boşluğuna düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

