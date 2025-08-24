Hatay'da İki Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada

Hatay'da İki Otomobilin Çarpışma Anı Kamerada
Güncelleme:
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışarak metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada iki sürücü yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aynı istikametteki 2 otomobilin, çarpışarak metrelerce sürüklendikleri anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kırıkhan - Reyhanlı çevreyolunda yaşandı. Trafikte seyir halde olan otomobil, aynı istikamette seyreden başka otomobille çarpıştı. Kazaya karışan iki otomobilin çarpışma anı ve otomobillerin metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
