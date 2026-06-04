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Hatay'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Hatay'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde olan H.H.H. idaresindeki 31 ALR 014 plakalı wolkswagen marka otomobil, S.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada S.Ç. ağır yaralanırken H.H.H. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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