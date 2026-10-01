Hatay'da hurda demir yüklü tır trafikte tedirgin etti, sürücüye 3 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'da dorsenin üzerinden taşacak şekilde hurda demir taşıyan tır, trafikteki diğer araç sürücülerini tedirgin etti. Polis ekiplerince tır sürücüsüne ceza uygulandı.

Antakya - İskenderun yolunda trafikte seyir halinde olan tır, aşırı hurda demir yüküyle trafiğe çıktı. Yürekleri ağza getiren tır, trafikte cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik şube müdürlüğü ekipleri sürücüyü ve aracı tespit etti. Araç sürücüsüne karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmaktan 3 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı