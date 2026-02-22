Haberler

Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştürerek kumar oynayan 76 kişiye ceza yağdı

Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştürerek kumar oynayan 76 kişiye ceza yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, horoz dövüştürerek kumar oynayan 76 kişiye toplam 990 bin 436 lira ceza uygulandı. Dernek başkanı, 'kumar oynanması için yer sağlama' suçundan gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştürerek kumar oynayan 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza uygulandı.

Dörtyol ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kuzuculu Mahallesi'nde Dörtyol Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği binasına operasyon düzenlendi. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda; dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadıkları tespit edilen 76 kişiye 990 bin 436 lira ceza kesildi.

Dörtyol Süs Kanatlı Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı K.U. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan göz altına alınırken, 4 kişi hakkında da "hayvana eziyet" suçundan adli işlem başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri