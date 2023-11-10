Hatay'da hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan 3 kişi ve meslek lisesinden 3 adet televizyon çalan 2 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişin ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan ilçesinde hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında; Mimar Sinan Mahallesinde bulunan binanın doğalgaz boruları ve asansör kapılarını çalmaya çalışan M.P., İ.T ve S.Ç. yanlarında getirdikleri oksijen kaynağı takımı, tüpleri ve çeşitli aletlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Aynı gün Fatih Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Meslek Lisesinden 3 adet televizyon çalınması olayının şüphelileri R.A. ile S.S. tespit edilerek yakalandı. Olaylarla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY