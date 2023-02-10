Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yaşanan olayları fırsat bilen hırsızlar Özel Hareket polisleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yaşanan olayları fırsat bilen hırsızlar Özel Hareket polisleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da kaos ortamını fırsat bilen hırsızlar, iş üstündeyken Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Hatay'a sevk edilen Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı. - ANKARA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title