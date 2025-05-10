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Hatay'da Hapis Cezasıyla Aranan 7 Kişi Yakalandı

Hatay'da Hapis Cezasıyla Aranan 7 Kişi Yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 7 kişinin yakalanması sonucu 6'sı tutuklandı. Emniyet, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 7 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri kasten öldürme, kasten yaralama, silah ticareti, belgede sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan İ.D., Y.M., M.M.K., S.T., S.A., Y.G. ve E.E. adlı 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan Y.G. serbest kalırken 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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