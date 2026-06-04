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Hatay'da hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı

Hatay'da hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı
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Hatay'ın Defne ve Kırıkhan ilçelerinde, dolandırıcılık ve silahla tehdit suçlarından hapis cezasıyla aranan 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Defne ve Kırıkhan ilçelerinde haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasıyla aranan M.A.D. Defne'de. Silahla tehdit suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K. Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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