İskenderun'da asayiş operasyonu; 3 tutuklama

İskenderun'da asayiş operasyonu; 3 tutuklama
Güncelleme:
İskenderun'da gözaltına alınan 3 şahıs, çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası ile aranıyordu. Emniyetin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tutuklanarak ceza evine teslim edildiler.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan ve hapis cezası ile aranan 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi A.Ş., Kullanımı suç olan bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma taşıma suçundan 3 Ay 22 gün hapis cezası bulunan Ş.K., ile görevi yaptırmamak için direnme suçundan 11 Ay 7 gün hapis cezası bulunan İ.T. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

