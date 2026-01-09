Haberler

İskenderun'da hapis cezası ile aranan 2 kişi tutuklandı

İskenderun'da yasa dışı bahis ve yaralama suçları nedeniyle aranan iki kişi, yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hapis cezası ile aranan 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yasa dışı bahis suçu nedeniyle 3 Yıl 4 Ay hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. ile basit yaralama suçundan yakalama emri ve bu suçtan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan Y.E. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

