Hatay'da Hafriyat Kamyonu Uçuruma Devrildi: Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu uçuruma devrildi. Sürücü yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.
Kaza, Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'nde yaşandı. Yayla mevkiinde toprak yolda ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa