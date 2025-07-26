Hatay'da Hafriyat Kamyonu Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi

Hatay'da Hafriyat Kamyonu Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi
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Hatay'ın Defne ilçesinde, kontrolünü kaybeden toprak yüklü kamyon park halindeki Tofaş aracın üzerine devrildi. Facianın eşiğinden dönüldü, zira araçta kimse yoktu.

Hatay'da şantiyede içerisinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği toprak yüklü hafriyat kamyonu, park halindeki Tofaş aracın üzerine devrildi. Kaza esnasında otomobilde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi şantiye alanında yaşandı. Şantiye içerisinde seyir halindeki 06 FBY 351 plakalı Mercedes marka toprak yüklü kamyon, park halindeki 31 BC 873 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi. Kamyonun üzerine devrildiği otomobil hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Kamyonun üzerine devrildiği sırada otomobilde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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