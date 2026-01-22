İskenderun'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
İskenderun'da yük boşaltma esnasında devrilen hafriyat kamyonunda sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye sevk edildi.
Hatay'da yük boşalttığı esnada devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Kaza ; İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede yük boşaltan hafriyat kamyonu damperinin açık olduğu esnada devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa