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Hatay'da hafriyat kamyonu bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Hatay'da bir hafriyat kamyonunun bisiklete çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da hafriyat kamyonunun bisiklete çarpması sonucu bir kadının öldüğü eşinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükdalyan Mahallesi'nde 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisikletle çarpışmış, kazada kamyonun altında ezilen 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetmişti. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü de ağır yaralanmıştı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elektrikli bisikletteki 2 kişinin kamyonun altında kaldığı anlar görüntülere yansıdı. Öte yandan kazada ağır yaralanan Hüsamettin Harnupoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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