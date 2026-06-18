Göçmen kaçakçısı 2 organizatöre 401 bin TL ceza

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 araç içerisinde 24 göçmen yakalandı ve 2 organizatöre toplamda 401 bin TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar neticesinde; 16 Haziran günü Dörtyol gişeleri üzerinde ve aynı tarihte Harbiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan takipler sonucunda durdurulan 2 araçta yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen 24 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olaylarla ilgili olarak toplam 2 organizatör gözaltına alındı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 401 bin TL idari para cezası uygulandı ve söz konusu araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı