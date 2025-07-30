Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Göçmen Yakalandı

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Göçmen Yakalandı
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Hatay'da durdurulan 3 araçta yapılan aramada, üzerinde tanıtma kartı olmayan 10 göçmen tespit edildi. Olayla ilgili 3 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı.

Hatay'da durdurulan 3 araçta 10 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan göçmen kaçakçısı 3 şahıs mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 25 Temmuz günü Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan 3 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi M.K., A.E. ile S.E. yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar ve cezaevine gönderildiler. Göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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