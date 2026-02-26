Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı... O anlar kamerada

Ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı... O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde 17 yaşındaki O. S. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki bir ağaca çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 17 yaşındaki gencin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Otomobilin kontrolden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Payas ilçesi Karşı Mahalle Adem Yavuz Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halinde olan 17 yaşındaki O. S. idaresindeki 07 NIM 33 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına doğru ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hasar gören araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hafif yaralı olarak Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

Gittiği ülkede teravih namazını kıldırdı
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi

Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi