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Hatay'da gece yarısı orman yangını başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da gece yarısı orman yangını başladı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı.

DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'da gece yarısı orman yangını başladı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile hızla yayılan yangına karadan çok sayıda arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Hatay'da gece yarısı orman yangını başladı

Hatay'da gece yarısı orman yangını başladı

Hatay'da gece yarısı orman yangını başladı

Hatay'da gece yarısı orman yangını başladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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