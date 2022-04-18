DÖRTYOL, HATAY (İHA) - Hatay'da gece yarısı orman yangını başladı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisi ile hızla yayılan yangına karadan çok sayıda arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.