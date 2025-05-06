Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Hatay'da gerçekleştirilen 2 ayrı fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmada İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerleri kullanarak E.B. ile D.C.G. ve M.R. ile A.P. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilerek 2 ayrı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen şahısların yapılan GBT sorgularında M.R.'nin kayıp olarak arandığı tespit edilirken, şahıslar hakkında adli ve yasal işlem yapıldı. - HATAY