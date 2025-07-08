Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Hatay'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, günübirlik kiralanan yerlerde para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilen E.B., A.T. ve F.T. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonu kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmada İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerleri kullanan E.B., A.T. ve F.T. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen şahıslar hakkında adli ve yasal işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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