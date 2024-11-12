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Hatay'da Freni Patlayan Beton Mikseri Kazası: 4 Yaralı

Hatay'da Freni Patlayan Beton Mikseri Kazası: 4 Yaralı
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Hatay'ın Belen ilçesinde freni patlayan beton mikseri pompasının bulunduğu kamyon, bir pikabı ve kepçeyi biçti. Kazada dört kişi yaralandı.

Hatay'da freni patlayan beton mikseri pompasının bulunduğu kamyon, kepçeyi ve pikabı biçti. Kazada; 4 kişi yaralandı.

Kaza, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri pompasının bulunduğu kamyon, önce FORD marka pikaba ardından da kepçeye çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle pikap bir evin bahçesine uçtu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada; kamyon sürücüsü, pikap sürücüsü, kepçe sürücüsü ve kaza anında bölgede bulunan bir vatandaş yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kamyonun frenin patladığı ve ardından sürücüsünün kontrolü kaybettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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