Hatay'da Freni Arızalanan Kamyon 8 Araca Çarptı: 4 Yaralı
Hatay'da freni arızalanan bir kamyon, ışıkta bekleyen 8 araca çarparak kazaya sebep oldu. Olayda 4 kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı. Vali Mustafa Masatlı da kaza alanında incelemelerde bulundu.
Hatay'da freni arızalanan kamyon, ışıkta bekleyen 8 araca çarparken kazada 4 kişi yaralandı. Vali Mustafa Masatlı da kaza alanında incelemelerde bulundu.
Kaza; İskenderun - Antakya yolu Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Fren arızası yaşayan kamyon, sürücüsünün kontrolden çıkarak ışıkta bekleyen 8 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlardan yaralı şahısları itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı 4 şahıs, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da bölgeye gelerek kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa