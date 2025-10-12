Haberler

Hatay'da Fırında Yangın: 9 Yaralı

Hatay'da Fırında Yangın: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir fırında çıkan yangında tüpün patlaması sonucu 9 kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'da bir fırında çıkan yangında tüpün patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.

Yangın, Samandağ ilçesi Yenimahallede bulunan fırında saat 20.00 sıralarında yaşandı. Mahallede bulunan Çağdaş Fırını isimli iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan tüplerden biri patladı. Patlamayla birlikte N.B., Y. A., N.B., N.B., A.H.K., H.B., S.B., E.S. ve B.B. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali gündemde! Doğum gününde yürek burkan paylaşım

İbrahim Erkal'ın kızlarının son hali gündemde! Yürek burkan paylaşım
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.