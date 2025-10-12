Hatay'da Fırında Yangın: 9 Yaralı

Hatay'da bir fırında çıkan yangında tüpün patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.

Yangın, Samandağ ilçesi Yenimahallede bulunan fırında saat 20.00 sıralarında yaşandı. Mahallede bulunan Çağdaş Fırını isimli iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan tüplerden biri patladı. Patlamayla birlikte N.B., Y. A., N.B., N.B., A.H.K., H.B., S.B., E.S. ve B.B. isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı öğrenildi.

olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY