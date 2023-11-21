Hatay'da Firari Hükümlü Yakalandı

HATAY'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan suçluların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen baskın sonucu hakkında kesinleşmiş 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G., yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.