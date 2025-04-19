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Hatay'da Feci Kaza: Motosiklet Çarpıştı, 3 Yaralı

Hatay'da Feci Kaza: Motosiklet Çarpıştı, 3 Yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki başka bir motosiklete ve 3 yayaya çarparak feci bir kazaya neden oldu. 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet savrularak park halindeki motosiklete ve 3 yayaya çarptı. Feci kazada 3 kişinin yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö. (42) idaresindeki otomobil, Y.T. (20) idaresindeki 31 ARP 446 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulan motosiklet aynı istikamette park halinde bulunan 31 ART 056 plakalı motosiklet ve yayalar C.Ş, (41) E.Ş. (39) ve M.Ş.'ye (10) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 3 şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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