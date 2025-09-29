Haberler

Hatay'da Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'da Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki 4 yayaya çarparak takla attı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırımdaki 4 yaya çarpan ve ardından takla atan aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen 38 RS 018 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki 4 yayaya çarptı ardından da takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk müdahaleleriyle birlikte kazada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Olayda yaralanan şahısların vücutlarının parçalarıysa ekipler tarafından toplandı. Kazada hayatını kaybeden 3 şahsın cansız bedeniyse cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralı şahısların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu'ndan atama bekleyenlere müjde! 18 bin yeni personel alınacak

Atama bekleyen binlerce kişiye müjde geldi! Alımlar başlıyor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.