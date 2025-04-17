Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Hatay'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya fırladı. Olayda 1 kadın hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

1 kişinin hayatını kaybetti feci kaza kamerada: Otomobilin çarptığı 2 kadın metrelerce havaya uçtu

Esnaf Beşir Gümüş, "Burada yaşanan kazalar 80'i geçti ve birçoğu ölümle sonuçlanıyor"

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı 1 kadın öldü, 1 kadın ağır yaralandı. Kadınların çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi yeni postane mevkiinde meydana geldi. Yusuf İ. İdaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen 2 kadına çarptı. Kazada yabancı uyruklu Fatıma Milhem olay yerinde hayatını kaybederken, Beyyan Saragibi ağır yaralandı. Yaralı kadının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kadınların çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Burada yaşanan kazalar 80'i geçti ve birçoğu ölümle sonuçlanıyor"

Bölgede sıklıkla kazalar yaşandığını ifade eden esnaf Beşir Gümüş, "Aracıyla vatandaşa çarpan vatandaş için ve iki şahıs içinde acı bir durum, Allah kimsenin başına vermesin. Bu yola bir an önce bir çözüm bulmaları lazım. Ben 20 yıldır buradayım esnaflık yapıyorum. Burada yaşanan kazalar 80'i geçti ve birçoğu ölümle sonuçlanıyor. Kadınlar karşıdan karşıya geçerken biraz tereddüt ettiler ama karşıdan gelen arkadaş çok süratliydi. Burada yaşanan olaylar kimsenin tasvip etmeyeceği konular " dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.