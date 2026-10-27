Hatay'da evde görülen yılanı itfaiye ekipleri yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktı

Hatay'da evde görülen yılanı itfaiye ekipleri yakalayıp doğal yaşam alanına bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evde görülen yılan, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Evde görülen yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yılanı zarar vermeden yakaladı.
Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı