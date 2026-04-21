Balkonda silah, balta ve kılıç sergileyen şahıs hayrete düşürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir şahıs, evinin balkonunda tüfek, tabanca, balta ve kılıç sergileyerek hayret uyandırdı. Polis ekipleri, olayla ilgili şahsı yakaladı ve gerekli işlemleri başlattı.

Hatay'da evinin balkon kısmında tüfek, tabanca, balta ve kılıcı çamaşır asarcasına asan ve sergileyen şahıs yaptığıyla hayrete düşürdü.

İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde müstakil bir evin balkon kısmında, gözle görülür vaziyette silah ve farklı eşyalar sergilendiği bilgisini alan polis ekipleri eve giderek çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 17 Nisan tarihinde söz konusu eve gidildiğinde; 1 adet tüfek, 2 adet tabanca, balta ve kılıcın çamaşır gibi balkonda asılı olduğu görüldü. Yaptığıyla hayrete düşüren şüpheli B.A. yakalandı ve hakkında gerekli işlemler yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
