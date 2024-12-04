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Hatay'da Elektrik Tellerinin Teması Yangın Çıkardı

Hatay'da Elektrik Tellerinin Teması Yangın Çıkardı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu kamışlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde elektrik tellerinin birbirine teması nedeniyle kamışlık alanda yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere yangın, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşandı. Kuvvetli rüzgardan dolayı elektrik tellerinin teması sonucu çıkan kıvılcımlar kamışlık alanda bulunan kamışların tutuşmasına neden oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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