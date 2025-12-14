Haberler

Ailecek gezmeye gitmişlerdi, eve geldiklerinde kullanılacak eşya kalmayan mutfakla karşılaştılar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangında Umur ailesinin mutfak eşyaları tamamen yandı. Aile, yangın sırasında evde değildi ve komşuların ihbarıyla itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hatay'da elektrik kaynadığından çıktığı tahmin edilen yangında evin mutfağında bulunan eşyalara yanarak küle döndü. Hafta sonu gezmesine çıkan Umur ailesi yangının haber verilmesi üzerine geldikleri evlerinde mutfağın kullanılmaz halde olduğunu gördü.

Kırıkhan ilçesi Kalekamberli Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Umur'u ait evde ilk belirlemele göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evin mutfak bölümünden başlayan yangında kısa alevler yükseldi. Yangını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evin sahibi Umur, hafta sonu ailesiyle dışarı çıkmak için çıktığı gezmeden evine geldiğinde yangınla karşılaştı. Mutfakta bulunan beyaz eşyaların tamamının yanarak kül olduğunu ifade eden Yaşar Umur, kullanılacak eşya kalmadığını söyledi.

"Elektrikler gidip geldiği için mutfakta yangın çıktı. Mutfakta çok hasar var ve bütün beyaz eşyalar hepsi yandı"

Evi yandığı esnada ailesiyle birlikte dışarıda olan Yaşar Umur, "Biz evde yoktuk. Elektrikler gidip geldiği için elektrik kontağından mutfakta yangın çıktı. Mutfakta çok hasar var ve bütün beyaz eşyalar hepsi yandı. Komşular bizi arayarak evde yangın çıktığını söylediğinde bizde evde yoktuk. Köylüler evin kapısını kırıp içeriye girip söndürmeye çalıştılar ama yapamadılar. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. Mutfakta hiçbir şeyim kalmadı. Buzdolabı, dipfriz, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyalar yandı " ifadelerini kullandı. - HATAY

