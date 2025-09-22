Hatay'da Elektrik Direğine Temas Eden Adam Hayatını Kaybetti

Hatay'da bahçesinde bulunan elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden 60 yaşındaki Mehmet Temur son yolculuğunu uğurlandı. Babalarının kaybının ardından büyük üzüntü yaşayan evlatları, Temur'un ölümüne sebep olan elektrik direğinin kaldırılmasını istiyorlar.

Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi 414'üncü sokakta yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Temur, 14 Eylül günü evinin bahçesinde bulunan elektrik direğine temas ettiği esnada akıma kapılarak hayatını kaybetti. Babalarını kurtarmaya çalıştıkları esnada kendilerini de elektrik çarpan Temur'un evlatları, elektrik direğinin bahçelerinden kaldırılmasını istiyorlar. Elektrik direğinin kaldırılması için defalarca dilekçe verdiklerini ifade eden Mehmet Sait Temur; elektrik direğini kaldırılmasını ve bir acıya daha katlanamayacaklarını söyledi.

"Babam elektrik direğinin arasında sıkışmış şekilde duruyordu, babamın gözü kapalıydı ve hareket etmiyordu"

Babasının ölümüne sebep olan bahçedeki elektrik direğinin kaldırılmasını istediğini söyleyen Ömer Temur, "Ben, eşim ve arkadaşım arka bahçede oturuyorduk. Annem bir anda bağırmaya başladı. Annemin bağırmasından korktuk ve hemen dışarı çıktık. Annem buraya gelin diye seslendi. Bahçenin ön tarafına geldik. Babam elektrik direğinin arasında sıkışmış şekilde duruyordu. Babamın gözü kapalıydı ve hareket etmiyordu. O an ambulansı aradık. Babamın kafasına elledim ve bana da elektrik çarptı. Elektrik kesilmesi için yetkilileri aradık ama kesmediler. 20 dakika sonra komşumuz mahallenin panosuna gidip elektriği kesti. Elektrik kesilince yanına gidip çıkartabilirdik. Bizim tapuya göre bizim duvar bir 10 santim daha normalde dışarı çıkması lazımdı ama çıkartılmadı. Babam 60 yaşında tır şoförüydü. Sefere gidip geliyordu. Babam seferden geldi ve bir haftadır buradaydı. Birkaç güne kadar sefere çıkacaktı ama çıkamadı. Bu olay için şikayetçi olduk çünkü babamı aldı. Yıllardır ortalama 5 defa dilekçe verdik ve bu elektrik direğinin buradan kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

"Kardeşimin eşi eline gömlek sararak kardeşimin kafasına vurarak kurtarmış"

Babasının elektrik direğine temasla birlikte akıma kapılarak ölmesinin şokunu atlatamayan Mehmet Sait Temur ise, "Babam tır şoförü olarak yurt dışına çıktığında uzun süre gelmiyor. Burada olduğu süreçte elektrik direği hakkında dilekçeler verdik. Babamı aldığından dolayı suç duyurusundan bulunduk. Ben Kayseri'de sağlık memuru olarak çalışıyordum. Kardeşim beni arayarak babamızın elektrik direğine yapıştığını ve vefat ettiğini söyledi. Ben o anda şok oldum. Sağlık memuruyum ve aynı şekilde biz de hastalara müdahale ediyoruz ama aynı şeyin başımıza gelmesinde dolayı şok geçirdim. Babam burada bahçeyi yıkarken elektrik kablosu kopmuş ve elektrik direğine temas ediyor. Babamda elektrik akımına kapılıyor ve kardeşlerim kurtarmaya çalışmışlar ama başaramadılar. Büyük kardeşimde babamı kurtarmaya çalışırken kendileri de tutuldu. Elektrik akıma kapıldı ve kardeşimi de kaybedecektik. Kardeşimin eşi eline gömlek sararak kardeşimin kafasına vurarak kurtarmış. Kardeşimin arkadaşları babamı çekip kurtarıyorlar. Ondan sonra müdahale ediyorlar ama nabız yoktu. Olay yerinde babam ölmüş. Babam 14 Eylül saat 09.30'ta elektrik akımına kapıldı. Elektrik direğinin kaldırılmasını istiyoruz. Başımıza bir acı daha gelsin istemiyoruz. Bir acıya daha katlanamayız" ifadelerini kullandı. - HATAY