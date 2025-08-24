Düğün yolunda feci kaza: Anne ve kızı yan yana toprağa verildi

Kaza, Hassa ilçesi Girne Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil ile çekici çarpıştı. Kazada anne Sevda Bedir, kızı Beyza Nur Bedir ve bir yakını hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Sevda Bedir ile kızı Beyza Nur Bedir'in cenazeleri Belen merkez mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda akrabası, komşuları ve sevenleri katıldı. Anne-kız, gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.