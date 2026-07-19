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Düğün kutlamasında havaya açılan ateş mahalleliye korku yaşattı

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Hatay Kırıkhan'da düğün öncesi havaya ateş açan grup, küçük bir çocuğu korkuttu. Anne, çocuğunu 'Korkma çocuğum' diyerek teselli etti.

Hatay'da düğün öncesi eğlenmek için havaya ateş açan şahısların vatandaşlara yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken vatandaşın korkan küçük çocuğu "Korkma çocuğum" diyerek avutmasıysa dikkat çekti.

Olay, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede düğün öncesi evinin önünde eğlenen bir grup silahla havaya ateş açarak kutlama yaptı. Havaya ardı ardına açılan ateşle evladı korkan bir anneyse o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; silahla havaya açıldığı ve davul sesinin duyulduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, annenin ağlayan evladını "Korkma çocuğum" diyerek teselli etmesiyse dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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