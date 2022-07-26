Hatay'da dron ile "kemerin ses getirsin" denetimi - Hatay'da dron ile "kemerin ses getirsin" denetimi Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinden ses sistemine sahip dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. - Hatay'da dron ile "kemerin ses getirsin" denetimi HATAY - Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinden ses sistemine sahip dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Erzin ilçesinde gerçekleştirilen dron ile denetimlerde sürücüler, emniyet kemeri takmaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde araç sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan vatandaşların güven ve huzur ortamı içinde seyahat edebilmeleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılmasına yönelik "kemerin ses getirsin" sloganıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin Tragger Dörtyol Erzin Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

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