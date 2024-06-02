Hatay'da dönercide tüp patlaması: Çok sayıda ekip sevk edildi
Hatay'ın Payas ilçesinde bir dönercide meydana gelen tüp patlaması sonucunda bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama sonucunda iş yerinde ve çevrede yıkım meydana geldi.
Hatay'ın Payas ilçesinde dönercide meydana gelen tüp patlaması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Patlama, Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide meydana geldi. İlk belirlemelere göre iş yerinde bulunan tüp patladı. Patlamayla iş yerinde ve çevrede yıkım meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - HATAY